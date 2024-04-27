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08:24, 27 апреля 2024Россия

Посадивший российский самолет в поле пилот начал таксовать

Посадивший самолет в поле пилот Семенов начал таксовать, чтобы прокормить семью

Фото: РИА Новости

Эдуард Семенов, работавший вторым пилотом «Уральских авиалиний» до того, как в сентябре 2023 года посадил самолет в поле, начал таксовать и работать грузчиком после отстранения от полетов. Ему необходимы около 150 тысяч рублей ежемесячно, чтобы прокормить семью, передает URA.RU.

«Хватаюсь за все подряд. Детей кормить надо, поэтому выбирать не приходится. Еще у нас два кредита — на машину и на квартиру, что составляет около 60 тысяч ежемесячно, а еще коммуналка — 10 тысяч и репетиторы с секциями для детей — 80 тысяч», — объяснил Семенов.

Бывший пилот уточнил, что значительный вклад в семейный бюджет делает жена, которая официально трудоустроена.

Другой пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, аварийно посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, уволился из авиакомпании по собственному желанию, до этого они вдвоем находились в отпуске без содержания, Семенов не менял свой статус по сей день.

Во время аварийной посадки лайнера на борту находились около 170 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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      Александра Синицына
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