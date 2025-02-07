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16:12, 7 февраля 2025Путешествия

Аварийно севший на пшеничном поле самолет «Уральских авиалиний» распилили

Shot: Самолет «Уральских авиалиний» распилили на пшеничном поле
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Кадр: Telegram-канал Shot

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший вынужденную посадку на пшеничном поле, распилили под Новосибирском. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Полностью разобрать аварийно севший Airbus A320 удалось за полгода. Изначально лайнер планировали восстановить, однако это оказалось финансово невыгодно из-за трудностей с транспортировкой.

В итоге пригодные для последующих полетов детали воздушного судна будут использоваться по назначению, а сильно поврежденные части борта пойдут на утилизацию.

Airbus A320 «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года. На борту находился 161 человек, в том числе 23 ребенка. Все остались живы.

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