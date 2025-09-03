Силовые структуры
Посадившего самолет со 167 пассажирами в поле российского пилота обвинили в преступлении

Прокуратура обвинила пилота Белова в посадке самолета в поле под Новосибирском
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу командира пассажирского лайнера компании «Уральские авиалинии» Сергея Белова, совершившего экстренную посадку на поле под Новосибирском осенью 2023 года. Об этом сообщает «Российская газета».

Потомственному пилоту вменяется нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, предусмотренного статьей 263 УК РФ. Он говорит, что сначала его назвали героем, спасшим жизни людей, но после в интересах авиакомпании сделали виноватым. Белов отмечает, что поломка Airbus A320-214 произошла не по его вине и при экстренной посадке не пострадали ни пассажиры, ни члены экипажа.

Обвинение Белову предъявили в июле, когда расследование было почти завершено. Он говорит, что два года был лишь свидетелем, в материалах уголовного дела сплошные нестыковки, однако никакие ходатайства от него не принимаются.

Лайнер Airbus A320 приземлился в поле в Новосибирской области из-за отказа гидросистемы утром 12 сентября 2023 года. На борту находился 161 человек, все остались живы.

