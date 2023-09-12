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14:03, 12 сентября 2023Путешествия

Жена пилота севшего в поле Airbus описала случившееся фразой «у всех был шок»

Жена второго пилота севшего в поле Airbus узнала о происшествии от мужа
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Telegram-канал UralAirlines_Official

Жена второго пилота севшего в поле Airbus Эдуарда Семенова призналась, что узнала о происшествии от самого мужа, который ей позвонил и сообщил, что все хорошо. Об этом она рассказала «Известиям».

Супруг поделился, что в самолете отказала гидросистема и он не долетел бы до аэропорта, так как оставалось 200 литров топлива. По словам жены Семенова, пилот не волновался.

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«Думаю, у всех был шок, но они справились, молодцы», — такой фразой она описала случившееся.

Кроме того, супруга летчика добавила, что Семенов мечтал управлять воздушным судном с юношеских лет после того, как посмотрел фильм «Экипаж». Окончив школу, он поступил в Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации.

Ранее пилот севшего в поле под Новосибирском самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Белов раскрыл состояние пассажиров и членов экипажа. По словам командира воздушного судна, все находившиеся на борту люди живы и здоровы.

12 сентября направлявшийся из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в Новосибирской области. По данным МЧС, на борту находился 161 человек, 23 из них — дети.

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    Марина Черняк
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