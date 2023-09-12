Пилот севшего в поле самолета раскрыл состояние пассажиров и экипажа

«360»: пилот севшего в поле самолета Белов рассказал, что все пассажиры живы

Пилот севшего в поле под Новосибирском самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Белов раскрыл состояние пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам командира воздушного судна, все находившиеся на борту люди живы и здоровы.

«Самолет полностью цел. Работает Следственный комитет», — рассказал Белов.

В авиакомпании рассказали, что пилоту 33 года и что он мечтал стать летчиком с самого детства, как его отец и дед. Представитель перевозчика также подчеркнули, что благодаря профессионализму экипажа удалось избежать трагических последствий.

12 сентября летевший из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки в Новосибирской области. Причиной инцидента стали проблемы с гидросистемой. Известно, что эвакуированных пассажиров доставили в районный дом культуры близлежащего населенного пункта — там организовали пункт временного размещения с горячим питанием.

