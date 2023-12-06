«Мы спасли человеческие жизни» Почему пилотов, посадивших в поле самолет с россиянами, заставляют уволиться?

Жена посадившего самолет в поле пилота Семенова обратилась за помощью к Путину

Командиру воздушного судна Сергею Белову и второму пилоту Эдуарду Семенову, посадившим самолет «Уральских авиалиний» в пшеничном поле под Новосибирском, предложили уволиться из авиакомпании по собственному желанию. Известно, что руководство перевозчика попросило их подписать заявления без объяснения причин. На вопрос, поступало ли аналогичное предложение всему экипажу, Семенов ответил: «Сказали — так будет лучше».

Пилоты отказались подписывать заявления об увольнении

Ни Сергей Белов, ни Эдуард Семенов подписывать заявления об увольнении по собственному желанию не стали. Второй пилот отметил, что, по его мнению, посадка Airbus A320 в поле — нестандартная ситуация.

Мы выбрали площадку и выполнили посадку, собрались. Не каждый так сделает, спасли человеческие жизни, самолет. В истории авиации таких случаев — по пальцам сосчитать можно Эдуард Семенов пилот «Уральских авиалиний»

Кроме того, Семенов признался, что он впервые столкнулся с подобной ситуацией и не знает, получится ли у него в случае увольнения потом найти работу. Известно, что у мужчины есть семья и трое несовершеннолетних детей.

Жена второго пилота «Уральских авиалиний» обратилась к Путину

После известия об увольнении пилотов «Уральских авиалиний» жена второго пилота Эдуарда Семенова обратилась к президенту Владимиру Путину и попросила его не наказывать супруга. Россиянка по имени Анна напомнила, что из-за отказа гидросистемы экипаж воздушного судна решил следовать на запасную авиагавань в Новосибирске. Но на половине пути стало ясно, что топлива не хватит, поэтому они посадили лайнер в пшеничном поле.

При расчете топлива до Новосибирска экипаж сделал поправку на открытые створки. Но, поскольку шасси они убрали вручную, естественно, как командир, так и второй пилот были уверены, что шасси убраны, и не делали поправку на выпущенные шасси Анна жена второго пилота «Уральских авиалиний» Эдуарда Семенова

Анна также подчеркнула, что пилоты в экстренной ситуации сделали невозможное. Она назвала мужчин героями, которые смогли спасти пассажиров, экипаж и самолет, и отметила, что наказывать их несправедливо.

Тем временем мать Сергея Белова заявила, что она тоже будет жаловаться на «Уральские авиалинии» в Кремль, потому что авиакомпания «попутала» и «миллионеры начали дергать».

Авиакомпания отказалась комментировать новость об увольнении пилотов

В «Уральских авиалиниях» отказались давать какие-либо комментарии об увольнении пилотов.

«Мы официально отказываемся комментировать эту ситуацию, которая появилась», — заявили представители пресс-службы перевозчика.

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на пшеничное поле под Новосибирском утром 12 сентября. На борту находилось более 165 человек, все остались живы.

По итогам расследования инцидента был составлен отчет, который впоследствии жестко раскритиковала Росавиация. В нем нашли ошибки, допущенные в расчетах, данные, не подтвержденные записью переговоров, и обман командира воздушного судна об индикации убранного положения шасси.