Супруга посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота обратилась к Путину

Супруга посадившего самолет в поле пилота попросила Путина не наказывать мужа

Супруга второго пилота «Уральских авиалиний» Эдуарда Семенова, посадившего 12 сентября самолет в поле под Новосибирском, попросила президента России Владимира Путина не наказывать мужа. Ее обращение публикует газета «Известия».

Россиянка Анна напомнила, что из-за отказа гидросистемы экипаж воздушного судна решил следовать на запасную авиагавань в Новосибирске. Однако при прохождении половины пути пилотам стало понятно, что топлива не хватит, поэтому они посадили лайнер в пшеничном поле.

«При расчете топлива до Новосибирска экипаж сделал поправку на открытые створки, — добавила она. — Но, поскольку шасси они убрали вручную, естественно, как командир, так и второй пилот были уверены, что шасси убраны, и не делали поправку на выпущенные шасси».

Анна отметила, что мужчины совершили невозможное. Она подчеркнула, что наказывать командира воздушного судна и второго пилота несправедливо, и назвала их героями, которые смогли спасти всех пассажиров, бортпроводников и сам самолет. «В итоге экипаж посадил самолет на пшеничное поле мягче, чем многие сажают на полосу», — заявила она.

Ранее 6 декабря сообщалось, что пилотам «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову, посадившим самолет в пшеничном поле под Новосибирском, предложили уволиться по собственному желанию. Уточняется, что руководство компании попросило командира воздушного судна и второго пилота подписать заявления об увольнении без объяснения причин.