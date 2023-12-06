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11:57, 6 декабря 2023Путешествия

Посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться

«Известия»: посадившим A320 в поле пилотам предложили уволиться

Фото: РИА Новости

Пилотам «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову, посадившим самолет в пшеничном поле под Новосибирском, предложили уволиться по собственному желанию. Об этом «Известиям» рассказали их родственники.

Уточняется, что руководство компании попросило командира воздушного судна и второго пилота подписать заявления об увольнении без объяснения причин. По словам собеседника издания, ни Белов, ни Семенов не стали этого делать.

Ранее Росавиация жестко раскритиковала отчет по итогам расследования посадки самолета Airbus A320 в поле под Новосибирском. В документе, составленном по итогам расследования, нашли 15 нарушений.

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на пшеничное поле под Новосибирском утром 12 сентября. На борту находился 161 человек, в том числе 23 ребенка, все остались живы.

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