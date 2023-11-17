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14:54, 17 ноября 2023Путешествия

Росавиация жестко раскритиковала отчет о расследовании посадки A320 в поле

«Известия»: в отчете о расследовании посадки A320 в поле нашли 15 нарушений

Фото: РИА Новости

Росавиация жестко раскритиковала отчет по итогам расследования посадки самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо главы агентства Дмитрия Ядрова к начальнику Западно-Сибирского межрегионального территориального управления агентства (ЗС МТУ) Вячеславу Федорову.

Отмечается, что в документе, составленном ЗС МТУ по итогам расследования, нашли 15 нарушений. Кроме того, комиссия не заметила низкий уровень подготовки пилотов, допустивших «безрассудные действия», говорится в источнике. В отчете нашли ошибки, допущенные в расчетах, данные, не подтвержденные записью переговоров, и обман командира воздушного судна об индикации убранного положения шасси.

Помимо этого, в Росавиации обратили внимание на ложное утверждение о том, что пилоты перед принятием решения об уходе на запасной аэродром рассчитали необходимое количество топлива для полета до Новосибирска. По данным источника, на самом деле никаких расчетов выполнено не было, о чем свидетельствует расшифровка переговоров.

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В анализе отчета также указано, что комиссия признала обоснованными аргументы командира воздушного судна об опасности посадки в Омске. Однако это, по мнению Росавиации, противоречило данным о состоянии систем самолета и полосы и о погоде. Как сообщают «Известия», Ядров потребовал устранить все найденные нарушения и доработать отчет, включив в состав новой комиссии трех человек из руководства Росавиации.

Ранее сообщалось, что причиной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском стала ошибка экипажа. Пилоты ошибочно определили фактическое положение шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы.

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      Алина Черненко
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