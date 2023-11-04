Расследование по факту посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле завершено

Причиной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле стали ошибки экипажа

Росавиация завершила расследование по факту посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле в сентябре 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В заключении ведомства говорится, что причиной экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском стали ошибки экипажа. Так, пилоты ошибочно определили фактическое положение шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Также экипаж неправильно распределил нагрузку при усложнении условий полета.

Кроме того, пилотам не удалось точно рассчитать остаток топлива. В заключении говорится, что экипаж принял необоснованное решение по полету на запасной аэродром в Новосибирск, которое было вызвано ошибкой в расчетах потребного количества топлива и неучета выпущенного положения шасси. При этом пилоты правильно выбрали площадку и произвели посадку в поле, когда ситуацию уже нельзя было изменить.

В документе уточняется, что причиной падения давления в «зеленой» гидросистеме стало нарушение целостности в месте заделки одного из гибких шлангов из-за его износа.

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на пшеничное поле под Новосибирском утром 12 сентября. На борту находился 161 человек, в том числе 23 ребенка, все остались живы.