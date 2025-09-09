Путешествия
Авиакомпания «Победа» изменила нормы провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» полностью сняла ограничения по весу для ручной клади
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Авиакомпания «Победа» изменила нормы провоза ручной клади, полностью сняв ограничения по весу. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Кроме того, габариты одного места увеличены до 15х36х30 сантиметров. Ограничения по весу убрали, а размер сумки для ручной клади все равно будут измерять. «При этом калибратор размерами 36x30x27см остается измерителем габаритов основной ручной клади (одного места ручной клади, рюкзака или дамской сумки, или портфеля)», — сказано на сайте «Победы».

Авиакомпания увеличила и габариты пакета с покупками из дьюти-фри. Помимо этого, пассажиры могут свободно провозить сверх ручной клади ноутбук, планшет в мягком чехле и зонт-трость.

Ранее суд в Москве обязал «Победу» увеличить габариты ручной клади. Ее нормативы оспаривала прокуратура.

