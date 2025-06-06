Российскую авиакомпанию обязали увеличить габариты ручной клади

Суд в Москве обязал авиакомпанию «Победа» увеличить габариты ручной клади

Щербинский районный суд Москвы обязал российскую авиакомпанию «Победа» увеличить габариты ручной клади, нормативы которой оспаривала прокуратура. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Представитель прокуратуры в своем иске просил признать незаконными действия авиакомпании, установившей нормы бесплатного провоза ручной клади габаритами до 4*36*30 сантиметров, и требования к товарам из duty-free, которые должны быть упакованы в пластиковый пакет габаритами не более 10*10*5 сантиметров.

Прокурор счел, что «Победа» злоупотребляет своим правом и, установив минимальные габариты ручной клади, делает невозможным ее использование пассажирами. Авиакомпания не согласилась с доводами надзорного ведомства, указав на противоречия в пунктах 133 и 135 Федеральных авиационных правил №82, обязывающих принимать ручную кладь, вес которой обеспечивает безопасный провоз и, в то же время, принимать ее сверх предусмотренной нормы и, в редких случаях, без учета ее параметров.

«Установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36*30*27 сантиметров и весом не менее пяти килограмм, норму к товарам из магазинов duty-free, упакованным в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, габаритами не менее 24*32 сантиметров», — говорится в решении суда.

В декабре 2024 года пассажирка «Победы» выкупила почти весь багажный отсек самолета для перевозки в Москву коробок с одеждой из Дубая. Из-за этого прилетевшие из Объединенных Арабских Эмиратов путешественники не дождались своего багажа в аэропорту Внуково.