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08:16, 6 июня 2025Путешествия

Российскую авиакомпанию обязали увеличить габариты ручной клади

Суд в Москве обязал авиакомпанию «Победа» увеличить габариты ручной клади
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Щербинский районный суд Москвы обязал российскую авиакомпанию «Победа» увеличить габариты ручной клади, нормативы которой оспаривала прокуратура. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Представитель прокуратуры в своем иске просил признать незаконными действия авиакомпании, установившей нормы бесплатного провоза ручной клади габаритами до 4*36*30 сантиметров, и требования к товарам из duty-free, которые должны быть упакованы в пластиковый пакет габаритами не более 10*10*5 сантиметров.

Прокурор счел, что «Победа» злоупотребляет своим правом и, установив минимальные габариты ручной клади, делает невозможным ее использование пассажирами. Авиакомпания не согласилась с доводами надзорного ведомства, указав на противоречия в пунктах 133 и 135 Федеральных авиационных правил №82, обязывающих принимать ручную кладь, вес которой обеспечивает безопасный провоз и, в то же время, принимать ее сверх предусмотренной нормы и, в редких случаях, без учета ее параметров.

«Установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36*30*27 сантиметров и весом не менее пяти килограмм, норму к товарам из магазинов duty-free, упакованным в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, габаритами не менее 24*32 сантиметров», — говорится в решении суда.

В декабре 2024 года пассажирка «Победы» выкупила почти весь багажный отсек самолета для перевозки в Москву коробок с одеждой из Дубая. Из-за этого прилетевшие из Объединенных Арабских Эмиратов путешественники не дождались своего багажа в аэропорту Внуково.

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