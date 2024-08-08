Раскрыты главные страхи россиян в отпуске

«Купибилет»: 31 процент россиян в отпуске боятся падения самолета

Больше всего во время отпуска россияне боятся падения самолета или схода поезда с рельсов. Главные страхи путешественников раскрыты в исследовании сервиса «Купибилет», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что опасения по поводу происшествий на транспорте есть у 31 процента россиян. Второе место заняли переживания за оставленную квартиру: страх пожара или потопа есть у 21 процента опрошенных.

Еще 16 процентов путешественников переживают за своих питомцев, 8 процентов опасаются, что не поймут культуру новой страны, а 7 процентов россиян не уверены в безопасности других мест.

По данным исследования, только 28 процентов респондентов ничего не боятся во время поездок. Самыми смелыми путешественниками оказались мужчины 46-55 лет (35 процентов). А больше всего страхов испытывают женщины 26-30 лет (41 процент).

Чаще всего россияне планируют отпуск во время обеденного перерыва, свидетельствуют данные «Яндекс Поиска». Наиболее активно они ищут туры с 13:00 до 16:00 в будние дни.