Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:09, 8 августа 2024Путешествия

Раскрыты главные страхи россиян в отпуске

«Купибилет»: 31 процент россиян в отпуске боятся падения самолета

Фото: Rudy Dong / Unsplash

Больше всего во время отпуска россияне боятся падения самолета или схода поезда с рельсов. Главные страхи путешественников раскрыты в исследовании сервиса «Купибилет», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что опасения по поводу происшествий на транспорте есть у 31 процента россиян. Второе место заняли переживания за оставленную квартиру: страх пожара или потопа есть у 21 процента опрошенных.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Еще 16 процентов путешественников переживают за своих питомцев, 8 процентов опасаются, что не поймут культуру новой страны, а 7 процентов россиян не уверены в безопасности других мест.

По данным исследования, только 28 процентов респондентов ничего не боятся во время поездок. Самыми смелыми путешественниками оказались мужчины 46-55 лет (35 процентов). А больше всего страхов испытывают женщины 26-30 лет (41 процент).

Чаще всего россияне планируют отпуск во время обеденного перерыва, свидетельствуют данные «Яндекс Поиска». Наиболее активно они ищут туры с 13:00 до 16:00 в будние дни.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ провел звонок с командующим НАТО после атаки на Курскую область

      Москвич переломал ребра и позвоночник матери-пенсионерке

      Названо влияние вылазки Украины в Курскую область на отношения с Западом

      Раскрыты главные страхи россиян в отпуске

      Известный бизнесмен назвал главное свойство Москвы

      В России высказались о влиянии атаки ВСУ на Курскую область на мирные переговоры

      Оценена роль санкций для одной из отраслей экономики России

      Россиянка пожаловалась на месть воспитателей и персональный выпускной сына в детсаду

      «Ростех» передал в войска партию танков с антидроновой защитой

      Осквернение могилы участника СВО на российском курорте сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше