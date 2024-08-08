Названо любимое время суток россиян для планирования отдыха

Российские туристы чаще всего планируют путешествия во время обеденного перерыва

Российские туристы чаще всего планируют путешествия во время обеденного перерыва. Любимое время суток для поиска туров назвали специалисты «Яндекс Поиска», исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в будни наиболее активно туры ищут с 13:00 до 16:00. Помимо направлений для отдыха и цен, пользователи часто интересуются кешбэком за путешествия по России.

Кроме того, среди популярных запросов оказались: «Как поздравить прикольно коллегу, выдающую путевки на море», «Как спросить у начальника, согласован ли билет на поезд», «Как с разных стран улететь в отпуск в один отель и один номер», «Какие начальники выдают путевки», «Как написать красиво фразу "имеется путевка и билет к месту проведения отпуска"», «Где достать билеты на поезд для начальства, что ты якобы куда-то едешь, чтобы пораньше выйти в отпуск».

Россияне также часто интересуются своими возможностями при покупке туров. Самые частые среди таких вопросов — можно ли купить тур в рассрочку, вернуть агентству оплаченную путевку, забронировать тур без загранпаспорта.

Ранее Кипр был назван одним из самых доступных европейских направлений для отдыха в бархатный сезон. Уточняется, что средняя стоимость туров на 10-11 дней составляет 193 тысячи рублей.

