Назван важнейший для москвичей фактор при выборе жилья

Девелопер Хазов: Для 58 % москвичей при выборе квартиры важна детская инфраструктура

Для большинства москвичей при выборе жилья первостепенную роль играет детская инфраструктура в районе. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по продукту девелоперской компании MR Денис Хазов.

По результатам проведенного компанией исследования, наличие социальной инфраструктуры для детей является важнейшим фактором при выборе квартиры для 58 процентов московских семей. Больше чем для половины опрошенных принципиально, чтобы в жилом комплексе были или строились школа, детский сад и поликлиника. По словам застройщика, покупатель сейчас рассматривает семейный жилой комплекс не только как дом с детской площадкой, но и как среду для повседневной жизни.

На сегодняшний день такие характеристики ЖК, как безопасность детей, транспортная доступность и близость образовательной инфраструктуры, имеют больший вес, чем дополнительные сервисы. При этом престижность и уровень местной школы важны для 88 процентов жителей, в то время как хорошую транспортную доступность назвали лишь 58 процентов респондентов.

Безопасность в качестве решающего фактора называют не реже. Так, 51 процент информантов выделял наличие в доме современных систем безопасности, 42 процента — видеонаблюдение без слепых зон, 41 процент — детскую площадку с безопасным покрытием, 38 процентов — хороший обзор двора из окон. Обращают внимание и на качество среды внутри ЖК: архитектуру, входные группы и ландшафтный дизайн называют 77 процентов жителей, наличие зон для семейного отдыха — 62,5 процента.

При выборе квартиры для аренды россияне прежде всего смотрят на качество сантехники и вентиляции. Состояние ремонта является отнюдь не главным критерием — арендаторы уделяют больше внимания району и транспортной доступности.