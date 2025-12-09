Реклама

Экономика
10:15, 9 декабря 2025Экономика

Россияне назвали главные критерии при выборе съемной квартиры

РОКВУЛ: Арендаторы прежде всего смотрят на качество сантехники и вентиляции
Виктория Клабукова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Ценник и площадь квартиры — далеко не единственное, что обращают внимание россияне при выборе съемной квартиры. Главные критерии в ходе исследования выяснила компания РОКВУЛ. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По результатам опроса, 47 процентов респондентов при выборе жилья для аренды учитывают состояние ремонта и сантехники в квартире. Несоответствие объекта объявлению вызывает сомнения у 40 процентов арендаторов. Посторонние запахи и некачественная вентиляция могут отвернуть от квартиры 37 процентов опрошенных, а шум — 34 процента. Для 32 процентов участников исследования решающую роль играет вид из окна, планировка имеет значение для 29 процентов арендаторов.

Шум от соседей или с улицы главным источником дискомфорта назвали 40 процентов информантов, сквозняки и влажность — 39 процентов. Эти факторы оказались самыми популярными, в первую очередь потому что о них становится известно вскоре после переезда, пояснили в фирме. Однако еще больше недовольства у нанимателей вызывает старый ремонт и поношенная мебель — об этом упомянул 41 процент опрошенных. Конфликты с другими жильцами или арендодателем больше прочего раздражают 39 процентов участников опроса. С неприятными запахами в съемной квартире сталкивались 34 процента россиян, неудобная планировка становилась поводом для жалоб в 28 процентах случаев.

Ремонт в квартире тем не менее не является главным критерием при выборе. Если состояние жилплощади является главным фактором для 40 процентов россиян, 50 процентов опрошенных уделяют больше внимания району и транспортной доступности. Для 31 процента респондентов первоочередное значение имеет наличие мебели и техники в съемной квартире. 29 процентов человек выделили приватность и уровень комфорта, характер соседей и тип дома — по 21 проценту опрошенных. В целом за современный ремонт, мебель и технику россияне готовы переплатить до 10-15 процентов, если не ограничены в бюджете.

Ранее стало известно, когда лучше всего покупать жилье под сдачу в аренду. Оптимальным периодом для такой покупки эксперты называют весну, период с марта по апрель. В таком случае арендодатель сможет успеть подготовить жилплощадь к ноябрю и февралю, на которые приходится пик спроса.

