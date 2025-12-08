Реклама

Экономика
15:15, 8 декабря 2025Экономика

Названо лучшее время для покупки жилья с целью сдачи в аренду

Lеvel Group: Март-апрель — лучшее время для покупки квартиры под сдачу в аренду
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Каждый четвертый россиянин (25 процентов), желая приобрести квартиру под сдачу в аренду, планирует покупку на определенный сезон. Когда стоит брать жилье, намереваясь сдавать его, «Газете.Ru» рассказали специалисты платформы «Консоль» и компании Lеvel Group.

35 процентов опрошенных считают лучшим временем для покупку квартиры весну. Зиму назвали 33 процента, а летом предпочитает брать жилье 21 процент респондентов. Эксперты согласны с мнением большинства и советуют планировать покупку на март-апрель — именно на этот период приходится передышка между двумя пиками арендной доходности.

Зимой высокий спрос на аренду объясняется совокупностью факторов. Прежде всего на это влияет сокращение ассортимента после новогодних праздников, кроме того, активность арендаторов повышается с наступлением второго учебного семестра в вузах. В курортных регионах в это время начинается горнолыжный сезон, напоминают эксперты.

По мнению аналитиков, трех-шести месяцев достаточно, чтобы провести необходимый ремонт, приобрести мебель и технику, не тратя на это время в разгар высокого сезона. Таким образом, к ноябрю арендодатель уже сможет получать стабильный доход, тем более к февралю, когда фиксируется главный всплеск спроса. При этом, покупая квартиру под сдачу летом или осенью, собственник может не успеть подготовить объект к зимнему сезону и упустить значительную часть дохода.

Также играют роль и региональные особенности — на курортах, к примеру на Кубани, пиковая доходность отмечается зимой, а в деловых центрах — Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — высокие показатели фиксируют еще и осенью. В столице в феврале (93 тысячи рублей) ставка аренды на 49 процентов выше, чем в марте (63 тысячи рублей). Минимальный спрос приходится на июль-август, но активизируется с наступлением нового учебного и рабочего года. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе спрос стабилен круглый год.

Ранее россиянам спрогнозировали цены на покупку и аренду квартир в 2026 году. В частности, на рынке аренды ставки могут претерпеть коррекцию после пиковых 2024-2025 годов, но качественные лоты, с адекватными условиями и сервисом, так и не подешевеют.

