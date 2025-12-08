Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:41, 8 декабря 2025ЭкономикаЭксклюзив

Предсказано будущее цен на покупку и аренду квартир в 2026 году

Эксперт по недвижимости Выходец: Вторичка в 2026 году подорожает на 8 процентов
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Предстоящий год принесет расслоение рынка недвижимости: стоимость сильных проектов пойдет вверх, а слабые будут дешеветь, полагает основатель агентства «Выходец» Алексей Выходец. Будущее цен на покупку и аренду квартир он предсказал в беседе с «Лентой.ру».

Если говорить о новостройках, то по-настоящему ликвидные комплексы с хорошими локациями, продуманной архитектурой и высоким уровнем сервиса вырастут в цене на 15-20 процентов, спрогнозировал Выходец. В то же время, как считает эксперт, переоцененные или проблемные проекты, которые держатся на маркетинге и субсидиях, могут показать от минус 5 до плюс 7 процентов в зависимости от спроса и политики застройщика.

На вторичном рынке, по словам собеседника «Ленты.ру», возможен рост 5-8 процентов и он будет связан не с ажиотажем, а с вымыванием предложения на первичке и ограничением по доступной ипотеке. Качественные квартиры с ремонтом и мебелью останутся в дефиците и их стоимость продолжит расти, отметил эксперт.

«Рынок аренды постепенно остывает после пиков 2024-2025 годов. Мы ожидаем коррекцию ставок в массовом сегменте, но качественные, грамотно подготовленные объекты останутся вне тренда снижения — у них меньше срок экспозиции и выше цена. Сейчас выигрывает не тот, кто первым выложил объявление, а тот, кто умеет правильно упаковать объект, выставить адекватные условия и показать сервис», — заключил Выходец.

Ранее стало известно, что более половины россиян (57,8 процента опрошенных) мечтают купить квартиру, но не могут себе этого позволить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крупнейшие дипломаты ЕС в панике». В Польше Дмитриева и Маска обвинили в желании разделить Европу. Что на это ответили в России?

    В российском регионе поезд столкнулся с автомобилем

    На Украине захотели провести чистку после ухода Ермака

    В России оценили реакцию Зеленского на мирный план США

    Один из главных покупателей российского угля резко снизил закупки энергоресурса

    Три землетрясения подряд произошли в американском штате

    Следствие добавило фигуранта в дело о теракте против замглавы инспекции РЖД

    Дело бывшего игрока футбольного клуба России закрыли

    «Роскосмос» показал D15a

    Страна Европы не захотела отдавать российские деньги Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok