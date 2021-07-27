Вышел трейлер нового сезона «Декстера»

Вышел трейлер нового сезона сериала «Декстер». Ролик доступен на YouTube-канале Showtime.

По сюжету с завершения прошлого сезона прошло десять лет. Числившийся погибшим после урагана в Майами Декстер перебрался в небольшой город в американском штате Нью-Йорк. Там он работает в оружейном магазине под вымышленным именем.

Ожидается, что в новый сезон войдет десять эпизодов, хронометраж каждого будет составлять около часа.

Сериал «Декстер» об эксперте по брызгам крови Декстере Моргане, работающем в полиции Майами и охотящимся на серийных убийц и маньяков, выходил в эфир с 2006 по 2013 год. Всего вышло восемь сезонов проекта.