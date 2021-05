Вышел официальный трейлер специального выпуска сериала «Друзья»

В сети появился трейлер специального выпуска сериала «Друзья». Он опубликован на YouTube-канале американского стримингового сервиса HBO Max.

В серии под названием Friends: The Reunion or The one where they get back together появятся те же актеры, что и в основном сериале, но в этот раз они сыграют самих себя. Спецвыпуск будет представлен в формате ток-шоу, где актеры обсудят особенности съемок и поговорят об взаимоотношениях своих героев.

«Наши любимые друзья и специальные гости вернулись, чтобы обсудить все: от процесса кастинга до того, действительно ли Росс и Рэйчел делали перерыв в отношениях», — заявили в тизере.

В выпуске также примут участие такие приглашенные знаменитости, как Дэвид Бэкхем, Синди Кроуфорд, Леди Гага и Джастин Бибер. Выход нового эпизода анонсирован на 27 мая на HBO Max. В этот день состоится годовщина запуска стриминг-платформы.

Сериал «Друзья» вышел на телеэкраны в 1994 году. Он был признан лучшим комедийным сериалом на американском телевидении по версии MTV.