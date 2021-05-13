Названа дата выхода специального выпуска «Друзей»

Специальный выпуск сериала «Друзья» выйдет 27 мая на телеканале HBO. Такую дату называет РИА Новости.

Отмечается, что кроме шести главных героев в съемках участвовали певец Джастин Бибер, певица Леди Гага, кей-поп-группа BTS, актеры Кит Харингтон, Синди Кроуфорд, футболист Дэвид Бэкхем и ранее участвовавшие в сериале актеры Ларри Ханкин (мистер Хекклс) и Эллиотт Гулд (Джек Геллер).

В апреле сообщалось, что Биберу в спецвыпуске досталась эпизодическая роль. Он появится в кадре в костюме картошки, в котором персонаж Дэвида Швиммера Росс Геллер был в серии восьмого сезона, посвященной Хеллоуину. Певец признавался, что считает себя фанатом шоу, несмотря на то, что сериал перестали показывать по телевидению, когда тому было 10 лет.

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых молодых людей в Нью-Йорке. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус». Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.