Вышел первый трейлер приквела «Клана Сопрано»

Киностудия Warner Bros. опубликовала первый трейлер полнометражного приквела культового сериала «Клан Сопрано». Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.
Криминальная драма получила название «Множественные святые Ньюарка». В кинокартине пойдет рассказ о становлении молодого Тони Сопрано. Действие фильма происходит в 1960-х и 1970-х годах в Ньюарке.
Главную роль исполнит Майкл Гандольфини — сын Джеймса Гандольфини — исполнителя роли Тони Сопрано в сериале.
«Клан Сопрано» — американский криминально-драматический телесериал, созданный Дэвидом Чейзом и транслировавшийся на канале HBO.
В апреле студия Pixar выпустила тизер короткометражной анимационной ленты 22 vs. Earth («Двадцать Вторая против Земли»), которая станет приквелом диснеевского мультфильма «Душа».