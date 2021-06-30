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Вышел первый трейлер приквела «Клана Сопрано»

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Киностудия Warner Bros. опубликовала первый трейлер полнометражного приквела культового сериала «Клан Сопрано». Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.

Криминальная драма получила название «Множественные святые Ньюарка». В кинокартине пойдет рассказ о становлении молодого Тони Сопрано. Действие фильма происходит в 1960-х и 1970-х годах в Ньюарке.

Главную роль исполнит Майкл Гандольфини — сын Джеймса Гандольфини — исполнителя роли Тони Сопрано в сериале.

«Клан Сопрано» — американский криминально-драматический телесериал, созданный Дэвидом Чейзом и транслировавшийся на канале HBO.

В апреле студия Pixar выпустила тизер короткометражной анимационной ленты 22 vs. Earth («Двадцать Вторая против Земли»), которая станет приквелом диснеевского мультфильма «Душа».

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