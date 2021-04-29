Вышел трейлер приквела диснеевской «Души»

Студия Pixar выпустила тизер короткометражной анимационной ленты 22 vs. Earth («Двадцать Вторая против Земли»), которая станет приквелом диснеевского мультфильма «Душа». Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.

В оригинальном мультфильме главный герой — школьный учитель музыки Джо Гарднер, который всегда хотел выступать на сцене, но внезапно умер, и его душа попала в мир нематериальных сущностей. Там она познакомилась с существами Терри и Джерри и стала наставником для другой души — Двадцать Второй. В новой короткометражке зрителям расскажут, что делала Двадцать Вторая до того, как познакомилась с Джо Гарднером. Премьера запланирована на 30 апреля 2021 года на сервисе Disney+.

Мультфильм «Душа» вышел в 2020 году. Лента получила две премии «Оскар» в номинациях «Лучший саундтрек» и «Лучший анимационный фильм».