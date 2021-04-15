Вышел новый трейлер «Форсажа 9»

Вышел новый трейлер фильма «Форсаж 9» Джастина Лина. Ролик был размещен на YouTube-канале The Fast Saga.

За сутки трейлер посмотрели более 4,3 миллиона раз. По сюжету кинокартины главный герой Доминик Торетто оставляет опасные гонки и выбирает тихую жизнь с семьей. Однако эта гармония нарушается, когда кибертеррорист Сайфер решает отомстить Доминику за все свои провалы, произошедшие по его вине.

Фильм Джастина Лина должен был выйти на экраны 22 мая 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса дату показа перенесли на год.

Ранее сообщалось, что фильмы серии «Форсаж» перестанут выходить после релиза 11-й части, дата выхода которой еще неизвестна. Отмечается, что завершение серии не означает полноценное закрытие франшизы — студия Universal Pictures также планирует выпустить два спин-оффа.