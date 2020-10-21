Серия «Форсаж» закроется после 11-го фильма

Фильмы серии «Форсаж» перестанут выходить после релиза 11-й части, дата выхода которой еще неизвестна. Об этом пишет BBC News в среду, 21 октября.

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В настоящее время франшиза насчитывает восемь картин серии «Форсаж». Девятая лента («Форсаж 9») выйдет в мае 2021 года, ее релиз был перенесен с 2020-го из-за пандемии коронавируса. Премьера десятой ленты, изначально запланированная на 2 апреля 2021-го, также была перенесена на более позднюю дату.

Отмечается, что завершение серии не означает полноценное закрытие франшизы — студия Universal Pictures также планирует выпустить два спин-оффа.

Франшиза «Форсаж» существует уже 19 лет. Она является самым прибыльным проектом студии Universal.