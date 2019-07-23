На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля

Каскадер Джо Уоттс, выступающий дублером актера Вина Дизеля, разбился во время съемок фильма «Форсаж 9». Об этом пишет The Sun.

Он исполнял прыжок с балкона, когда неожиданно порвался страховочный трос. Уоттс упал на землю с 30-метровой высоты и получил серьезные травмы головы. Его сразу доставили самолетом в Королевскую лондонскую больницу.

В настоящий момент пострадавший находится в искусственной коме. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное, он находится под постоянным медицинским наблюдением.

Как пишет The Sun, девушка каскадера Тилли Пауэлл поделилась своими эмоциями в социальных сетях. Она написала, что ее сердце разбито и что у Уоттса есть серьезная поддержка в виде семьи и друзей.

Вин Дизель стал свидетелем произошедшего. По словам очевидцев, он был в полном шоке и едва сдерживал слезы.

Съемки «Форсажа 9» временно приостановлены.

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