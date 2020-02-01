Вышел трейлер нового «Форсажа»

Вышел трейлер фильма «Форсаж 9» Джастина Лина. Почти четырехминутный ролик был размещен на Youtube-канале The Fast Saga.

В декабре прошлого года девятая часть «Форсажа» вошла в десятку самых ожидаемых фильмов 2020 года по версии IMDb.

В июле 2019-го каскадер Джо Уоттс, выступающий дублером актера Вина Дизеля, разбился во время съемок «Форсажа 9». Он исполнял прыжок с балкона, когда неожиданно порвался страховочный трос. После этого он находился в искусственной коме, а съемки фильма приостановили на время. Вин Дизель стал свидетелем произошедшего.

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