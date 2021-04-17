Назван лучший мультфильм года

Мультфильм «Душа», снятый студией Pixar, получил премию Annie Awards в номинации «Лучший анимационный фильм», говорится на сайте премии.

На эту награду претендовал также мультфильм «Вперед» (2019), анимационная работа Netflix «Семья Уиллоби» (2020) и проекты DreamWorks Animation «Семейка Крудс: новоселье» (2020). В феврале этого года «Душа» режиссеров Питера Доктера и Кемпа Паэурса получил премию «Золотой глобус», его назвали лучшим анимационным фильмом.

Мультфильм вышел в российском прокате 21 января. В центре сюжета — история экзистенциальных приключений нью-йоркского джазмена и его души. С октября прошлого года лента собрала в мировом прокате более 117 миллионов долларов.

Ранее американский институт киноискусства (American Film Insntitute, AFI) назвал лучшие фильмы 2020 года. В перечень лучших кинолент 2020-го вошли «Пятеро одной крови» Спайка Ли, «Иуда и черный мессия» Шаки Кинга, «Ма Рейни: Мать блюза» Джорджа Вольфа, «Манк» Дэвида Финчера, «Минари» Ли Айзека Чуна, «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Одна ночь в Майами» Реджины Кинг, диснеевский мультфильм от Пита Доктера «Душа», «Звук металла» Дариуса Мардера и «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина.