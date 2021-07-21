Вышел трейлер новой части «Чудаков»

В сети появился трейлер фильма «Чудаки навсегда» (Jackass Forver 4). Видеоролик опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures.

Режиссером проекта вновь выступил Джефф Треймейн. Однако актерский состав вернется не весь. В съемках приняли участие Джонни Ноксвилл, Крис Понтиус, Джейсон Акунья, Престон Лэси и другие.

Четвертая часть, вероятнее всего, будет последней в серии. Премьера фильма запланирована на 22 октября 2021 года.

В феврале звезду «Чудаков», скейтбордиста и каскадера Бэма Марджеру со скандалом уволили с работы над четвертой частью полнометражной картины франшизы. Артист в состоянии алкогольного опьянения записал серию видеосообщений, на которых он плакал, ругался и обвинял компанию Paramount в краже его идей.