Звезда «Чудаков» поборолся с лучшим бойцом UFC

twitter.com/JonnyBones

Продюсер и звезда шоу «Чудаки» на MTV Стивен Гилкрист Гловер, более известный как Стив О, провел спарринг по борьбе с американским бойцом смешанного стиля (MMA) Джоном Джонсом. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте спортсмена.

Схватку Стив О и Джонс начали в стойке. В итоге, шоумен не справился с тейкдауном в исполнении бойца.

Джонс известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Согласно рейтингу организации, американец — лучший боец UFC без учета весовых категорий.

Стив О участвовал в шоу «Дикари» и «Чудаки», которые транслировались на MTV.

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