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Звезду «Чудаков» со скандалом уволили из четвертой части фильма

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Фото: Globallookpress.com

Звезду «Чудаков» (Jackass), скейтбордиста и каскадера Бэма Марджеру со скандалом уволили с работы над четвертой частью полнометражной картины франшизы. Артист в состоянии алкогольного опьянения записал серию видеосообщений, на которых он плакал, ругался и обвинял компанию Paramount в краже его идей, пишет Variety.

В опубликованных записях Марджера, в частности, заявил: «Кого, *****, вообще волнует, пьяный я теперь или нет? "Чудаки" за эти полтора года устроили мне настоящий ад». Он также признался, что его жена застала его за поиском инструкции по затягиванию петли, призвал поклонников присылать ему деньги и заплакал. Позже видео были удалены.

Как сообщает TMZ, Paramount контрактом запретил Марджере употреблять наркотики и алкоголь, обязал регулярно сдавать анализы мочи, принимать определенные медикаменты и посещать психолога. Его уволили за нарушение условий договора. Какие именно пункты контракта артист нарушил, не уточняется.

«Чудаки 4» (Jackass 4) — грядущий комедийный фильм Джеффа Треймейна, его премьера запланирована на сентябрь 2021 года. Марджера вместе с другой звездой франшизы, Джонни Ноксвиллом, принимал участие в телевизионном сериале «Чудаки», выходившем на канале MTV в начале 2000-х.

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