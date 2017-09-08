Актер из «Чудаков» вернулся в профессиональный скейтбординг

Видео: Element / YouTube

Актер Бэм Марждера, снимавшийся в «Чудаках», объявил о возвращении в профессиональный скейтбординг. Видео было опубликовано на YouTube.

37-летний мужчина подписал контракт с компанией Element, которая спонсировала его на протяжении всей карьеры. Совместно с ней скейтбордист выпускает серию лимитированных досок для катания.

Марджера брал пятилетний перерыв из-за проблем с алкоголем. Чтобы вернуться в форму, он поселился в деревянном доме в Эстонии, где жил с двумя собаками и тренировался.

Актер известен по серии фильмов и передач «Чудаки», сериалу «Вива ля Бэм».