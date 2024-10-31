В Кремле призвали не пугаться из-за военных договоренностей России и КНДР

Песков: военные договоренности РФ и КНДР не должны никого ни пугать, ни заботить

Военные договоренности России и КНДР не должны никого ни пугать, ни заботить. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Договор о стратегическом партнерстве с Северной кореей предполагает сотрудничество во всех областях. «Мы остаемся приверженными тому договору, который мы подписали. Мы остаемся приверженными нашим интересам развивать отношения с нашим соседом во всех областях, и это не должно никого ни пугать, ни заботить», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, развивать отношения, будучи соседними государствами — это суверенное право и КНДР, и России.

Ранее Песков отреагировал на данные о якобы нахождении военных КНДР в Курской области, уточнив, что ему нечего добавить к высказыванию президента России Владимира Путина по данной теме. Российский лидер, в свою очередь, заявил, что снимки с якобы северокорейскими военными в России — «вещь серьезная», которая «что-то отражает».