В Кремле отреагировали на данные о военных КНДР в Курской области

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на данные о якобы нахождении военных КНДР в Курской области, заявив, что президент России Владимир Путин уже комментировал эту информацию. Об этом сообщает ТАСС.
«Мне нечего добавить к тому, что по этой теме сказал президент Путин во время заключительной пресс-конференции по итогам недавнего саммита [объединения БРИКС в Казани]», — заявил пресс-секретарь российского президента.
24 октября на полях саммита БРИКС Путин прокомментировал заявления о якобы наличии снимков с северокорейскими военными в России. Он отметил, что «снимки — вещь серьезная», а их наличие говорит о том, что они «что-то отражают».
Путин также заявил, что Россия и КНДР находятся в контакте по реализации четвертой статьи договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи.