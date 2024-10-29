Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:12, 29 октября 2024Мир

В Кремле отреагировали на данные о военных КНДР в Курской области

Песков: Путин комментировал информацию о военных КНДР в Курской области
СюжетПресс-конференция Путина:
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на данные о якобы нахождении военных КНДР в Курской области, заявив, что президент России Владимир Путин уже комментировал эту информацию. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне нечего добавить к тому, что по этой теме сказал президент Путин во время заключительной пресс-конференции по итогам недавнего саммита [объединения БРИКС в Казани]», — заявил пресс-секретарь российского президента.

24 октября на полях саммита БРИКС Путин прокомментировал заявления о якобы наличии снимков с северокорейскими военными в России. Он отметил, что «снимки — вещь серьезная», а их наличие говорит о том, что они «что-то отражают».

Путин также заявил, что Россия и КНДР находятся в контакте по реализации четвертой статьи договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров заявил о возмездии за атаку на университет спецназа имени Путина

      Жители российского региона подорвались на разбросанных ВСУ боеприпасах

      В России заочно арестовали актера Артура Смольянинова

      В Кремле рассказали об ответе на арест российского имущества в Финляндии

      Минобороны заявило о контроле над тремя населенными пунктами в ДНР

      Православные активисты обратились в СК из-за нарядов с показа мод в рамках саммита БРИКС. Что стало причиной?

      Прибыль одной из крупнейших нефтяных компаний в мире обрушилась

      Россиянин получил срок за фотографию случайной попутчицы в метро Турции

      Адвокат рэпера Гуфа опроверг его признание склонным к побегу

      Импорт сливочного масла в Россию резко упал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше