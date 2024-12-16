В Кремле высказались о якобы гибели северокорейских военных под Курском

Песков переадресовал вопрос о якобы гибели северокорейцев под Курском в МО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал якобы гибель северокорейских военнослужащих под Курском. Он переадресовал вопрос по данной теме в Министерство обороны России, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России предпочел не комментировать данные о появлении иностранных солдат в Курской области.

«Это вопрос к Минобороны», — сказал Песков.

До этого источники военного корреспондента Юрия Котенка в Курской области описали участвующих в штурмах бойцов из Корейской Народно-Демократической Республики фразой «это берсерки».

Еще раньше об участии северокорейских бойцов в боях под Курском поведал российский военкор Владимир Романов. По его данным, бойцы штурмовали населенный пункт Плехово и взяли его под контроль за два часа.