В Кремле анонсировали выступление Путина на коллегии Минобороны

Песков анонсировал выступление Путина на коллегии Минобороны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступление президента России Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

Как уточнил Песков, заседание состоится в понедельник, 16 декабря. «Президент выступит [на этом мероприятии]», — обозначил он.

Темы выступления Путина его пресс-секретарь не раскрыл.

В субботу, 14 декабря, Путин выступил на съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия». В частности, он заявил о готовности России дать отпор противникам. Глава государства обозначил, что любые попытки помешать планам страны или как-либо шантажировать ее не принесут врагам России никакого результата.