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12:25, 16 декабря 2024Россия

В Кремле анонсировали выступление Путина на коллегии Минобороны

Песков анонсировал выступление Путина на коллегии Минобороны
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступление президента России Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

Как уточнил Песков, заседание состоится в понедельник, 16 декабря. «Президент выступит [на этом мероприятии]», — обозначил он.

Темы выступления Путина его пресс-секретарь не раскрыл.

В субботу, 14 декабря, Путин выступил на съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия». В частности, он заявил о готовности России дать отпор противникам. Глава государства обозначил, что любые попытки помешать планам страны или как-либо шантажировать ее не принесут врагам России никакого результата.

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