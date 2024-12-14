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20:39, 14 декабря 2024Россия

Путин заявил о готовности России дать отпор противникам

Путин: Россия готова дать отпор противникам по всему фронту
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Россия готова дать отпор противникам по всему фронту. Об этом напомнил президент страны Владимир Путин в рамках своего выступления на съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия», трансляция мероприятия проходила в Telegram-канале Кремля.

По словам политика, любые попытки помешать планам страны или как-либо шантажировать ее не принесут врагам РФ никакого результата.

«Готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения. Решающее противостояние затрагивает все стороны нашей жизни», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин назвал продвижение российских традиционных ценностей целью центра «Россия». Он заявил, что солидарность и сплоченность граждан страны позволит защитить историческую память и российские традиции.

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