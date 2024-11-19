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14:09, 19 ноября 2024Мир

В Кремле ответили на вопрос о военных из КНДР в России

Песков переадресовал вопрос о военных из КНДР в Минобороны России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о якобы нахождении на российской территории военных из КНДР в Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«По поводу корейских военных на нашей территории — это скорее вопрос для наших военных, для нашей обороны», — отметил представитель Кремля.

Ранее советник американского президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил России ответом на якобы присутствие бойцов КНДР в Курской области и уточнил, что меры будут носить комплексный характер.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал контрпродуктивными и бессмысленными угрозы Вашингтона в адрес Москвы ответить на якобы участие северокорейских военных в боях под Курском.

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