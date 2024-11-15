США пригрозили России из-за якобы военных из КНДР в Курской области

США пригрозили России ответом на якобы присутствие бойцов КНДР в Курской области

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом угрожает ответить России скоординированными политическими решениями вместе с союзниками США на якобы участие военных КНДР в боях под Курском. Его слова приводит РИА Новости.

Салливан пригрозил России ответом на якобы присутствие бойцов КНДР в Курской области и уточнил, меры будут носить комплексный характер.

«Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных», — сказал он.

Чиновник добавил, что Вашингтон разработает меры вместе со своими партнерами в Европе, Японии и Южной Корее.

Ранее генсека ООН Антониу Гутерриша обеспокоили сообщения о якобы военных из КНДР в России. «Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать любой интернационализации этого конфликта», — заявил представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.