Генсека ООН обеспокоили сообщения о якобы военных из КНДР в России

Дюжаррик: генсек ООН Гутерриш обеспокоен сообщениями о якобы бойцах из КНДР в РФ

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выражает беспокойство из-за сообщений о якобы отправке военных КНДР в Россию. Об этом заявил его представитель Стефан Дюжаррик, его слова приведены на сайте ООН.

По мнению Гутерриша, нахождение северокорейских бойцов на территории РФ будет означать очень опасную эскалацию конфликта на Украине.

«Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать любой интернационализации этого конфликта», — добавил Дюжаррик.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил возможным использованием Вооруженными силами Украины (ВСУ) американского оружия против военных из КНДР под предлогом самообороны в случае их нахождения в зоне спецоперации. Остин также пригрозил Пхеньяну «последствиями» за возможную отправку в Россию своих военнослужащих, но не привел подробностей.