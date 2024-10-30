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23:27, 30 октября 2024Мир

Глава Пентагона пригрозил использованием оружия США против военных из КНДР

Остин допустил использование ВСУ оружия США против военных КНДР за участие в СВО

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил возможным использованием Вооруженными силами Украины (ВСУ) американского оружия против военных из КНДР под предлогом самообороны в случае их нахождения в зоне СВО. Его слова приводит РИА Новости.

«Если солдаты из КНДР сражаются вместе с российскими солдатами в этом конфликте <...> то украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие. Этого и следует ожидать», — допустил Остин.

Он добавил, что у Вашингтона есть все основания полагать, что оружие США будут использовать против военных из КНДР. Более того, Остин пригрозил Пхеньяну «последствиями» за возможную отправку в Россию своих военнослужащих, но не привел подробностей.

Ранее Остин предположил, к каким последствиям приведет возможное участие КНДР в конфликте на Украине. По его мнению, этот шаг грозит новыми формами поддержки Киева.

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      Марина Совина
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