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22:20, 30 октября 2024Мир

В США раскрыли последствия возможного участия КНДР в конфликте на Украине

Шеф Пентагона Остин: участие КНДР в СВО грозит новыми формами поддержки Киева

Фото: Jason Lee / Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин предположил, к каким последствиям приведет возможное участие КНДР в конфликте на Украине. Его слова приводит ТАСС.

На совместной пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Ким Хеном Остин раскрыл последствия участия КНДР в специальной военной операции (СВО) на Украине. По его мнению, этот шаг грозит новыми формами поддержки Киева.

«Да, возможное участие Пхеньяна в СВО может подтолкнуть других предпринять действия, различные виды действий. Но я не стану строить догадки о том, что именно может произойти. Есть ряд вариантов того, что может случиться», — отметил министр обороны США.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что если военные КНДР окажутся на Украине, воюя на стороне России, то Киев должен ударить по ним. «Да, меня беспокоят [поступающие данные о северокорейских военных]. И если они войдут на территорию Украины, то да», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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