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08:52, 30 октября 2024Мир

Байден призвал Киев наносить удары по северокорейским военным

Байден: если военные КНДР окажутся на Украине, Киев должен ударить по ним

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Если военные КНДР окажутся на Украине, воюя на стороне России, то Киев должен ударить по ним. Об этом журналистам заявил президент США Джо Байден, сообщает агентство Bloomberg.

Отвечая на вопросы прессы о том, следует ли Киеву наносить удары по силам КНДР, Байден назвал главное условие для инициации ответных мер со стороны Вооруженных сил Украины. «Да, меня беспокоят [поступающие данные о северокорейских военных]. И если они войдут на территорию Украины, то да», — резюмировал американский президент.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы нахождении военных из КНДР в Курской области и заявил, что ему «нечего добавить к тому, что по этой теме сказал президент России Владимир Путин во время заключительной пресс-конференции по итогам недавнего саммита БРИКС в Казани».

24 октября Путин раскрыл детали договора о стратегическом партнерстве России с Северной Кореей и сообщил, что Северная Корея серьезно относится к договоренностям с Россией, и стороны находятся в контакте по реализации 4 статьи договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи.

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      Виктория Кондратьева
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