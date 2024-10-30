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02:33, 30 октября 2024Россия

В Кремле прокомментировали информацию о военных КНДР в Курской области

Песков: Путин уже комментировал информацию о военных из КНДР в Курской области
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы нахождении военных из КНДР в Курской области. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, президент России Владимир Путин уже комментировал эти данные. «Мне нечего добавить к тому, что по этой теме сказал президент Путин во время заключительной пресс-конференции по итогам недавнего саммита [объединения БРИКС в Казани]», — заявил Песков.

Ранее российский лидер заявил, что Северная Корея серьезно относится к договоренностям с Москвой и стороны находятся в контакте по реализации статьи 4 договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи.

24 октября стало известно, что Государственная Дума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Ратификация соглашения с Северной Кореей была единогласно одобрена парламентариями.

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      Марина Совина
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