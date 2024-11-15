Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:25, 15 ноября 2024Мир

В России отреагировали на угрозы США ответить на якобы участие военных КНДР в боях

Карасин: угрозы США ответить на якобы участие военных КНДР контрпродуктивные
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Угрозы США в адрес России ответить на якобы участие северокорейских военных в боях под Курском контрпродуктивные и бессмысленные, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Мы — независимая держава. У нас есть свои стратегические союзники. У нас есть и стратегические противники, к которым относится, между прочим, Североатлантический блок, возглавляемый Соединенными Штатами. Поэтому все эти угрозы и рассуждения – это, как у нас принято говорить, в пользу бедных. Мы действуем в полном соответствии с международными правилами и двусторонними договоренностями», — высказался Карасин.

Такие угрозы контрпродуктивные и бессмысленные

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом угрожает ответить России скоординированными политическими решениями вместе с союзниками США на якобы участие военных КНДР в боях под Курском. Он уточнил, что меры будут носить комплексный характер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Работники военкомата зарабатывали на отправке «мертвых душ» на СВО. Они получили более миллиона рублей

      В Киеве признали Трампа лучшим кандидатом для решения конфликта

      В России заявили о попытке найти баланс между ростом экономики и снижением инфляции

      Розыск Киркорова судебными приставами объяснили

      В Кремле прокомментировали назначения Трампа

      Россиян призвали вычеркнуть из лексикона несколько слов

      Российский военный с ножом напал на полицейского в госпитале и укусил его

      В ЕС обеспокоились якобы пророссийской позицией возможной главы разведки США

      В ДНР заявили о контроле российских военных почти половины территории Курахово

      Уголовное дело возбудили по факту массового заболевания в российской школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше