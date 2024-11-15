В России отреагировали на угрозы США ответить на якобы участие военных КНДР в боях

Карасин: угрозы США ответить на якобы участие военных КНДР контрпродуктивные

Угрозы США в адрес России ответить на якобы участие северокорейских военных в боях под Курском контрпродуктивные и бессмысленные, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Мы — независимая держава. У нас есть свои стратегические союзники. У нас есть и стратегические противники, к которым относится, между прочим, Североатлантический блок, возглавляемый Соединенными Штатами. Поэтому все эти угрозы и рассуждения – это, как у нас принято говорить, в пользу бедных. Мы действуем в полном соответствии с международными правилами и двусторонними договоренностями», — высказался Карасин.

Такие угрозы контрпродуктивные и бессмысленные Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом угрожает ответить России скоординированными политическими решениями вместе с союзниками США на якобы участие военных КНДР в боях под Курском. Он уточнил, что меры будут носить комплексный характер.

