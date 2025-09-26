Мир
Премьер Венгрии ответил на требования Трампа отказаться от нефти из России

Премьер Орбан: Венгрия сама будет принимать решения по закупкам нефти из России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Венгрия является суверенной страной, которая может самостоятельно принимать решения по закупкам нефти из России. Таким образом венгерский премьер-министр Виктор Орбан ответил в эфире радио Kossuth на требование президента США Дональда Трампа к европейским странам отказаться от российских энергоносителей.

«Я понимаю, что США являются большой страной, а Венгрия — меньше. Но в одном мы схожи: обе страны — это суверенные государства. Нам не нужно принимать аргументы друг друга. У США есть свои национальные интересы, но у Венгрии они тоже есть. У нас есть общее: мы их ясно выражаем и отстаиваем», — отметил глава венгерского правительства.

Орбан указал, что если Будапешт и Вашингтон остаются в хороших отношениях, то стороны выслушают друг друга, но после этого каждая из стран будет делать то, что считает нужным.

23 сентября Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН раскритиковал страны Европы за их политику в отношении Москвы. Он заявил, что европейские страны не могут вести борьбу с Россией и одновременно закупать ее энергоносители, назвав это позором.

При этом глава Белого дома допустил, что Венгрия может отказаться от закупок российской нефти. Он отметил, что поддерживает дружеские отношения с Орбаном, с которым мог бы поговорить о такой возможности.

