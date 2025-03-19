Известная американская телеведущая поделилась вдохновляющей историей избавления от рака

Daily Mail: Телеведущая Моника Дин Кайзер победила колоректальный рак

Известная американская телеведущая и диктор новостей Моника Дин Кайзер успешно прошла курс лечения и победила колоректальный рак — злокачественную опухоль прямой кишки. Своими воспоминаниями о болезни она поделилась в интервью для канала NBC 7 San Diego, на котором работает.

Рак у телеведущей обнаружили в ноябре 2024 года, в то время, когда в Америке отмечают День благодарения, после первой в ее жизни колоноскопии — процедуры исследования слизистой оболочки кишечника.

«Праздник был радостный, но постоянно прерывался из-за устрашающих неопределенностей по поводу того, что происходило в моем теле», — поделилась воспоминаниями телеведущая.

После нескольких успешно проведенных операций и этапа реабилитации Кайзер в марте этого года вернулась к работе. Однако, по словам телеведущей, ее возвращение лишь временное и ей предстоит длительный процесс восстановления, а также очередная операция в апреле этого года.

Кайзер отметила, что с большим вдохновением делится своей историей, чтобы побудить других вовремя проходить медицинские обследования.

Ранее известная британская телеведущая и актриса Давина Макколл впервые появилась в эфире телевидения после перенесенной операции на головном мозге. Макколл заявила, что счастлива вернуться на работу и делать то, что она любит.