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10:42, 19 марта 2025Интернет и СМИ

Известная телеведущая впервые появилась в эфире после операции на мозге

Daily Mail: Телеведущая Макколл впервые появилась на ТВ после операции на мозге
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Известная британская телеведущая и актриса Давина Макколл впервые появилась в эфире телевидения после перенесенной операции на головном мозге. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В разговоре с ведущими ток-шоу The One Show на телеканале «Би-би-си» Макколл рассказала, что счастлива снова вернуться на работу и заниматься тем, что она любит. «Потрясающее чувство. Я так рада своему возвращению. Это был словно финальный фрагмент пазла. (...) Как же здорово видеть всех и вернуться к нормальной жизни», — заявила Макколл.

Отмечается, что ведущая перенесла в ноябре 2024 года шестичасовую операцию по удалению коллоидной кисты — доброкачественной опухоли головного мозга.

Ранее американский телеведущий и спортивный комментатор Дик Витале, четырежды победивший рак, расплакался в прямом эфире из-за болезни. Он выразил надежду на то, что сможет вернуться к работе в 2026 году.

Вот это да!
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