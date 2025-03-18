Четырежды победивший рак телеведущий расплакался в прямом эфире из-за болезни

Американский телеведущий Витале расплакался в прямом эфире из-за борьбы с раком

Американский телеведущий и спортивный комментатор Дик Витале, четырежды победивший рак, расплакался в прямом эфире из-за болезни. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Витале дал волю эмоциям во время финала баскетбольного турнира с участием студенческих команд. 85-летний комментатор расплакался, когда благодарил коллег за поддержку в борьбе с раком. «Сидеть здесь с вами — настоящее чудо для меня. Я не могу передать, как много вы для меня значите. Это было невероятно. (...) Эти четыре битвы с раком. Я никому такого не пожелаю. Рак — отстой», — сказал он в прямом эфире.

Телеведущий добавил, что в этом году больше не будет комментировать матчи. Он выразил надежду, что сможет вернуться к работе в 2026 году.

Дик Витале прославился в США как ведущий популярного спортивного канала ESPN. В прошлом он был тренером студенческих и профессиональных баскетбольных команд. В конце 2024 года комментатор сообщил, что победил рак лимфоузлов. До этого он успешно прошел лечение от меланомы, лимфомы и рака гортани.

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