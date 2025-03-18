Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:05, 18 марта 2025Интернет и СМИ

Четырежды победивший рак телеведущий расплакался в прямом эфире из-за болезни

Американский телеведущий Витале расплакался в прямом эфире из-за борьбы с раком
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Andy Lyons / Getty Images

Американский телеведущий и спортивный комментатор Дик Витале, четырежды победивший рак, расплакался в прямом эфире из-за болезни. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Витале дал волю эмоциям во время финала баскетбольного турнира с участием студенческих команд. 85-летний комментатор расплакался, когда благодарил коллег за поддержку в борьбе с раком. «Сидеть здесь с вами — настоящее чудо для меня. Я не могу передать, как много вы для меня значите. Это было невероятно. (...) Эти четыре битвы с раком. Я никому такого не пожелаю. Рак — отстой», — сказал он в прямом эфире.

Телеведущий добавил, что в этом году больше не будет комментировать матчи. Он выразил надежду, что сможет вернуться к работе в 2026 году.

Дик Витале прославился в США как ведущий популярного спортивного канала ESPN. В прошлом он был тренером студенческих и профессиональных баскетбольных команд. В конце 2024 года комментатор сообщил, что победил рак лимфоузлов. До этого он успешно прошел лечение от меланомы, лимфомы и рака гортани.

Ранее американская звезда реалити-шоу Тедди Мелленкамп, у которой обнаружили многочисленные опухоли в мозге, заявила, что врачи нашли еще два новообразования. По ее словам, опухоли находятся в легком.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные накрыли группу штурмовиков ВСУ под Красноармейском. Это оказался женский десант

    Два автобуса с людьми подорвались на минах в Белгородской области

    Овечкин захотел открыть музей в России

    Глава СК взял на контроль дело о ненадлежащем отношении к российской роженице

    Показана обстановка в разграбленном ВСУ доме в Судже

    ВСУ избили стоящего на коленях жителя курского села и пригрозили его семье расстрелом

    Армию Азербайджана вновь обстреляли

    Россиянке дали срок за наркоторговлю в интересах украинского магазина «Killer Diller»

    Джиджи Хадид снялась в купальнике для рекламы

    Бывшего первого заместителя главы российского округа заподозрили в коррупции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше