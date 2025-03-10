Звезда реалити-шоу с многочисленными опухолями в мозге рассказала о лечении рака

Звезда реалити-шоу Мелленкамп заявила, что у нее нашли новые опухоли в легком

Американская звезда реалити-шоу Тедди Мелленкамп, у которой ранее обнаружили многочисленные опухоли в мозге, заявила, что врачи нашли еще два новообразования в ее легком. Об этом пишет EW.

«Новости с моего сканирования: у меня в мозге множество опухолей, которые врачи не смогли удалить хирургическим путем. У меня также две опухоли в легком», — написала Мелленкамп в соцсетях, рассказывая о ходе лечения рака.

Она добавила, что эти новообразования являются метастазами, образовавшимися от меланомы. По словам звезды реалити-шоу, медики надеются, что с опухолями удастся эффективно бороться при помощи иммунотерапии и лучевой терапии. «Я уверена, что выиграю эту битву», — заявила она.

Ранее сообщалось, что у Мелленкамп обнаружили опухоли в мозге после того, как ее госпитализировали из-за сильной головной боли. Как пояснила телезвезда, врачи считают, что новообразования росли на протяжении как минимум полугода.